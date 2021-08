Aufsteiger Rieder holt sich den ersten Punkt

Rieder/MZ - In der Fußball Landesklasse 4 hat Aufsteiger Grün-Weiß Rieder am zweiten Spieltag der neuen Saison seinen ersten Punktgewinn gefeiert. Im ersten Heimspiel nach dem Aufstieg am sogenannten grünen Tisch gab es ein 0:0-Unentschieden gegen den Tabellenführer des ersten Spieltags – den SV Langenstein.

Bärenstarker Einsatz von Florian Hottelmann

Gerade in der ersten Halbzeit fremdelte der Gastgeber vor 152 Zuschauern noch etwas auf dem Rasen. Langenstein erspielte sich ein spielerisches Übergewicht auf dem Feld. Ein Tor wollte den Gästen aber nicht gelingen. Das lag auch am bärenstarken Einsatz von Florian Hottelmann im Tor des Aufsteigers. „Langenstein hatte wenig klare Torchancen. Es kamen nur zwei, drei hohe Bälle in den Strafraum geflogen, wo ich rauskommen musste, diese weggefangen habe und es dann schon mal wehtat. Das Schwerste war wohl die Situation, wo wir fast ein Eigentor geschossen hätten“, analysiert der Schlussmann die Abwehrarbeit.

Nachdem Seitenwechsel agierte Rieder mutiger nach vorn. Die wohl beste Chance hatte Janick Hannawald mit einem Schuss von der halblinken Seite, den Hottelmanns Gegenüber im Kasten der Gäste – Sebastian Kischel – sensationell parieren konnte.

„Wir standen in der Verteidigung clever, so dass sie sich wenige Torchancen herausarbeiten konnten“

Im Angriff rieb sich Stürmer Kai Mühlbach im Dienste der Mannschaft auf. Unter dem Strich bleibt eine spannende und verdiente Null-Nummer stehen. Die speziell Keeper Hottelmann freut, zumal es der erste Punkt in der neuen Spielklasse ist: „Es fühlt sich sehr gut an. Die Null hinten steht. Die Abwehr hat stark gespielt. Langenstein hat in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel gehabt. Wir standen in der Verteidigung clever, so dass sie sich wenige Torchancen herausarbeiten konnten. Ich glaube, dass wir sogar die klareren Torchancen hatten und mit ein bisschen Glück können wir 1:0 in Führung gehen. Dennoch ist der Punkt verdient. Da haben wir ein wenig nach der 1:2-Niederlage bei Eintracht Osterwieck vorige Woche wieder gut gemacht.“

Damals traf Abwehrspieler Tobias Richter gleich zwei Mal ins Netz. Diesmal gehen beide Mannschaften torlos vom Platz. Und bis Grün-Weiß Rieder wieder einen Fußballplatz für ein Punktspiel betritt, werden ein paar Tage ins Land gehen. Am kommenden Wochenende haben die Kicker um Torhüter Hottelmann spielfrei. Und was machen die Fußballer an einem freien Wochenende? „Es geht zu unserem Hauptsponsor, ein paar Bauzäune aufstellen. Wir genießen das freie Wochenende und schauen Fußball, ob im Fernsehen oder live, die Konkurrenz der Landesklasse auf dem Rasen an“, verrät der Schlussmann.

Die Null muss wieder hinten stehen

Das nächste Punktspiel bestreitet der Aufsteiger erst wieder im September. Dann geht es auswärts zum Aufsteiger-Duell in der Landesklasse 4 zum SV Hötensleben – hoch in den Norden von Sachsen-Anhalt. Bis dahin soll weiter hart trainiert werden. Und das Aufstellen der Bauzäune bringt bestimmt auch einiges für die Fitness der Akteure.

Klar ist für die Partie des dritten Spieltags am Sonntag, 5. September, für Grün-Weiß Rieder nur das Eine: Die Null muss hinten wieder stehen. Und: „Wir müssen ein Tor mehr schießen als der Gegner“, schmunzelt Florian Hottelmann.