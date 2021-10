Aschersleben kassiert zu Hause derbe Niederlage gegen Aues zweite Vertretung

Pit Seifert (links), hier in einem früheren Spiel, steuerte fünf Treffer bei. Am Ende zu wenig.

Aschersleben/MZ - Tim Härtl, Marco Eulenstein, Melvin Stops und Luc Leon Lücke. Das sind Namen, die sich sonst auf den Spielberichten der Ascherslebener Zweiten oder der A-Jugend finden. Da aber die Personaldecke des Oberligateams immer dünner wird, werden sie nach und nach an die erste Mannschaft herangeführt und saßen Samstag mit auf der Bank. Verhindern konnte das die Niederlage gegen Aues Zweite freilich nicht. Und nach dem 24:31 bleiben die Schützlinge von Dmitry Filippov, Martin Wartmann und Frank Seifert in arger Gefahr.

Denn nach vier Spielen stehen immer noch keine Punkte auf dem Konto, nur Grün-Weiß Piesteritz rangiert noch hinter den Krokodilen - wegen des schlechteren Torverhältnisses. Platz 14 also für Aschersleben. Das würde am Ende der Saison den Abstieg bedeuten. Doch noch ist nicht aller Tage Abend, und der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt auch nur zwei Punkte. Doch dafür müssten die Ascherslebener langsam mal anfangen, welche zu sammeln. Dabei kommt es kommenden Samstag auswärts zum Duell mit dem Sonneberger HV, einem direkten Kontrahenten im Kampf ums Klassenziel.

Dabei konnten die Ascherslebener um den siebenfachen Torschützen Noah Balint am Samstag zunächst gut mithalten. Nach zehn Minuten hieß es 6:6. Doch peu à peu mussten Filippovs Schützlinge abreißen lassen, lagen nach einer Viertelstunde 7:12 im Hintertreffen. Der Rückstand konnte bis zur Pause (12:17) auch nicht verkleinert werden. Nach dem Wechsel hieß das Motto also zunächst dranbleiben. Das gelang bis zur 48. Minute und dem 20:25.

Doch dann zogen die Gäste aus dem Erzgebirge innerhalb von fünf Minuten auf 30:20 (55.) davon. Damit waren natürlich alle Messen gelesen. „Es war ein Spiel, dass wir nicht gewinnen konnten, weil wir selbst beste Chancen nicht genutzt und in der Abwehr keinen Zugriff bekommen haben“, so Co-Trainer Martin Wartmann, der wieder selbst mit ran musste. Irgendwann habe er aufgehört zu zählen. Es seien aber bestimmt 15 Eins-zu-Eins-Situationen gewesen, in denen es die Ascherslebener nicht geschafft haben, den Ball am Torwart vorbeizubringen. „Und hinten in der Abwehr haben wir uns einlullen lassen“, sagt er.

Aschersleben: Mevissen, Gudonis, Thäder - Härtl, P. Seifert (5), Filippov (4), Balint (7), Wartmann (1), Eulenstein, Nupnau (3), Uhlig, Stops, Schmidt (1), Lücke, F. Seifert (3)