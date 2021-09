Aschersleben hat die Führung noch verspielt

Neustadt/MZ - Fehler sind da, um aus ihnen zu lernen. So oder so ähnlich versuchte sich das Team der Aschersleben Tigers BC am Samstagabend, wieder aufzubauen.

Dennoch tröstet es kaum über die 90:95-Niederlage bei den Neustadt temps Shooters in der 1. Regionalliga Basketball hinweg, nachdem die Sachsen-Anhalter über lange Zeit einen knappen Vorsprung behaupten konnten. In den letzten Minuten spielten allerdings ihre defensiven Schwächen gegen sie, so dass Neustadts Topscorer Dyon Doekhi (30 Punkte) die Führung übernahm und den Sieg in eigener Halle sicherte.

Die zweite Hälfte begann ähnlich zäh

Mit 24:22 führte Aschersleben nach dem ersten Viertel. Der zweite Abschnitt gestaltete sich zunächst ausgeglichen. Einen geringen Abstand (35:31) erarbeiteten sich die Tigers nach vier Minuten, dank zwei weiterer Dreier durch Yannick von Hain. Allerdings nutzte Neustadts Dyon Doekhi, den Umstand, dass die Gegenspieler keine Antwort auf den treffsicheren Guard fanden, aus und sorgte immer wieder dafür, dass diese sich nicht absetzen konnten.

Neben dem Ascherslebener Faison Brock, der nicht nur für Punkte sorgte, sondern auch wiederholt den Gegner erfolgreich am Ball störte, versuchte nun Patrick Lyons sein Team anzuführen und legte zu einer Fünf-Punkte-Führung auf. Trotz der offensiv starken Leistung, die sich auch in einer hohen Dreier Quote (50 Prozent) widerspiegelte, folgte zugleich die Antwort des Gastgebers. So ging es mit 52:46 aus Tigers Sicht in die Kabinen. Die zweite Hälfte begann ähnlich zäh, sodass erst nach zwei Minuten wieder ein Korb durch Forward Brock fiel. Währenddessen spielte Doekhi, trotz intensiverer Defensive der Gäste, seine Stärken aus.

Schwächen haben sich in der Verteidigung eingeschlichen

In die Verteidigung der Tigers schlichen sich erste Schwächen ein, sodass Neustadt immer am Gegner blieb und sich auf den großen Positionen der Tigers langsam Foulprobleme bemerkbar machten. Nach neun Minuten verschaffte Forward Chris Kwilu aus der Ferndistanz seinem Team etwas Luft und brachte es auf sieben Zähler weg. Die Hausherren blieben allerdings hartnäckig, sodass es 74:69 für Aschersleben hieß. Offensiv begannen die Shooters das letzte Viertel und kämpften sich auf 75:78 heran. Da drei wichtige Spieler der Neustädter in Foulprobleme gerieten, lag das Momentum nunmehr aufseiten der Tigers.

Diese Vorteile nutzte das junge Team aus Aschersleben allerdings nicht. Vielmehr häuften sich Fehler, welche zu Ballverlusten führten. Und die Ferndistanzwürfe, welche zu Beginn noch so leicht fielen, fanden nicht mehr den Weg in den Korb. Gekonnt nutzten der ehemalige Tiger Blanchard Obiango und Doekhi diese und kämpften sich, angepeitscht vom heimischen Publikum, auf zwei Zähler heran. Einen weiteren Ballgewinn verwandelte Doekhi in die erstmalige Führung und startete den Siegeslauf. Während die Ascherslebener zwei Minuten vor Abpfiff die Partie zu drehen versuchten, blieb Neustadt ruhig und ließ sich nicht mehr im Lauf zum Erfolg beirren.

„So mussten wir, trotz in weiten Teilen guter Leistung, mit einer Niederlage die Heimreise antreten“

Trainer Thorsten Weinhold zum Spiel: „Beim Mitfavoriten lief nach anfänglichen Schwierigkeiten für uns fast alles nach Plan. Schon im zweiten Viertel konnten wir uns dank der guten Offensive leicht absetzen. Allerdings konnten die Neustädter, insbesondere durch ihre Leistungsträger Doekhi und Obiango, in Schlagdistanz bleiben. Bis fünf Minuten vor Schluss deutete vieles auf einen Auswärtserfolg hin. Dann verloren wir unverständlicherweise den Faden und konnten im Eins-zu-Eins mehrmals die Gegenspieler nicht mehr stoppen. So mussten wir, trotz in weiten Teilen guter Leistung, mit einer Niederlage die Heimreise antreten“, sagte er.

Aschersleben Tigers: Brock (28 Punkte), Harke (12 Punkte / 1 Dreier), Coles (11/1), Lyons (10/2), von Hain (9/3), Kwilu (8/1), Stikuts (8), Alban (4), Gottowik, Wascher