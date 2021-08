Anhalt Bernburg hat knallhart zugepackt

Das Team legt beim 27:21-Sieg gegen Drittligist HSC Bad Neustadt den Grundstein zum Erfolg in der Abwehr, brilliert aber auch lange im Angriff.

Mislav Grgic steuerte sieben Treffer zum Bernburger Erfolg bei und sorgte vor allem in der zweiten Halbzeit für Gefahr aus dem Rückraum.

Bernburg/MZ - Kurzfristig hatte der Förderkreis des SV Anhalt Bernburg zum letzten Testspiel vor heimischer Kulisse doch noch Publikum zugelassen. Die mehr als 100 Fans bereuten ihr Kommen nicht, denn sie sahen einen sehr überzeugenden Auftritt der Schützlinge von Martin Ostermann. Im Duell der Drittligisten setzte sich der SV Anhalt Bernburg gegen den HSC Bad Neustadt souverän mit 27:21 (15:10) durch. „In der ersten Halbzeit stand die Abwehr überragend. Damit haben wir die Basis für dieses Erfolgserlebnis gelegt“, erklärte Bernburgs Trainer nach dem Abpfiff.

Saalestädter bestrafen Ballverluste eiskalt

An der überragenden Defensivleistung hatten zwei Akteure einen entscheidenden Anteil. Keeper Florian Link entschärfte 16 Würfe der Gäste aus Bayern, parierte auch einen Siebenmeter. Außerdem packte Neuzugang Felix Krömke knallhart zu, unterband gemeinsam mit Ivan Kolak einige Anspiele an den zweitligaerfahrenen Kreisläufer Franziskus Gerr. Die Ballverluste des Kontrahenten bestraften die Saalestädter eiskalt. Der siebenfache Torschütze Julian Schulze und Rechtsaußen Nico Richter, der noch zwei klare Chancen versiebte, trafen fast nach Belieben.

„Wir haben in der Defensive gegenüber den anderen Testspielen einen Zahn zugelegt. Dadurch sind wir auch zu den einfachen Toren durch Tempogegenstöße gekommen. Aber nach dem Seitenwechsel haben wir zu schnell den Abschluss gesucht und sind dadurch in Schwierigkeiten geraten“, so Martin Ostermann, der bis zur 35. Minute beim Stand von 18:11 keinen Grund zur Sorge hatte.

Doch anschließend schlichen sich zu viele Fehler ins Spiel der Hausherren ein. Während die Saalestädter in den ersten 30 Minuten noch ein Drittel ihrer Treffer nach Tempogegenstößen erzielte, sank diese Quote in der zweiten Halbzeit drastisch. Bad Neustadt kam auf 21:18 (46.) heran.

„Zu diesem Zeitpunkt hätten wir die Partie kippen können“

In dieser kritischen Phase vereitelte Florian Link zwei Großchancen der Bayern. „Zu diesem Zeitpunkt hätten wir die Partie kippen können. Andererseits bin ich jedoch auch froh, dass meine stark ersatzgeschwächte Mannschaft sich gewehrt hat. Bernburg hätte uns auch richtig abfackeln können“, meinte Bad Neustadts Trainer Frank Ihl. Der verdiente Sieg der Hausherren geriet dank einer clever gestalteten Endphase jedoch nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Daran hatte neben Abwehr-Terrier Felix Krömke vor allem Mislav Grgic seinen Anteil. Der Kroate sorgte mit seiner individuellen Klasse aus dem Rückraum dafür, dass die Saalestädter ihren Kontrahenten auf Distanz halten konnten – trotz der Probleme.

Ein Linkshänder im Rückraum und ein echter Kreisläufer täten der Mannschaft gut. Zumindest auf der Torhüter-Position ist Land in Sicht. Bei der Generalprobe für den Punktspielauftakt gegen den MTV Braunschweig soll am 27. August beim Duell bei den SCM-Youngsters in der Magdeburger Hermann Gieseler-Halle auch Dominik Balin zwischen den Pfosten stehen.

Anhalt: Link (16 Paraden); Makowiejew (1), Simic (3), Schulze (7), Grafenhorst, Kolak (1), Krömke (1), Grgic (7), Richter (6/1), Kuhl (1)

Bad Neustadt: Schmidl (11 Paraden); Kleinhenz (1), Buchmüller, Wolf (6), Leskovec (5), Hahn, Drude (7/1), Gerr (2), Rovacanin