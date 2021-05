Andreas Silbersack steht hinter kritisiertem Alfons Hörmann

Halle (Saale) - Es gibt die ersten Rücktrittsfordererungen aus Ländern und von Verbänden, trotzdem stellten sich Vorstand und Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes am Freitag zunächst hinter Präsident Alfons Hörmann. Der ist in einem anonymen Brief von Mitarbeitern - an dessen Echtheit es mittlerweile keine Zweifel mehr gibt - vor allem wegen seines autoritären Führungsstils hart kritisiert worden.

„Die aufgeführte Kritik weisen wir als Vorstand des DOSB in aller Klarheit zurück“, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme. Auch das DOSB-Präsidium um den Hallenser Andreas Silbersack stellte sich hinter den 60 Jahre alten Spitzenfunktionär.

Vorwürfe gegen DOSB-Chef Alfons Hörmann: „Kultur der Angst“

Vizepräsident Silbersack sagte aber auch: „Alfons Hörmann hat meine Rückendeckung, aber man sollte den Brief sehr ernst nehmen. Es geht darum die Dinge, die im Raum stehen, zu prüfen, zu klären. Man muss miteinander reden - mit den Mitarbeitern, damit sie sich in dem Prozess zu einhundert Prozent wiederfinden.“

Hörmann wird von etwa einem Drittel der DOSB-Angestellten eine „Kultur der Angst“ im Verband vorgeworfen. Beklagt wird das Fehlen von Respekt und Fairplay. Der Brief schließt mit den Worten: „Es braucht Veränderung! Vor allem aber braucht es eine neue Kultur innerhalb des DOSB. So kann es nicht weitergehen!“ Silbersack und Co. werden das bei der Analyse mitnehmen. (mz/cka)