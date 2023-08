Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Okinawa/MZ - Am 6. Januar 2011 gab Andreas Obst, den alle nur „Andi“ rufen, in der Ascherslebener Ballhaus-Arena einen kleinen Vorgeschmack auf das, was einmal seine Spezialität werden würde. Die 25 besten Basketballer Sachsen-Anhalts hatten sich damals für ein All-Star-Day versammelt. Einer der Punkte auf der Tagesordnung: ein Dreier-Contest.