Amsdorfer sind abgezockter

Bernburg/MZ - Landesmeister Romonta Amsdorf hat das muntere Spitzenspiel in der Süd-Staffel beim SC Bernburg am Samstag mit 5:2 klar für sich entschieden und dem Gastgeber vor der mauen Kulisse von nur 113 Zuschauern die Tabellenführung entrissen.

„Das Ergebnis ist deutlich zu hoch ausgefallen“, konstatierte Bernburgs Trainer Benjamin Lehmeier nach dem Schlusspfiff und definierte den Grund für die Pleite: „Wir wussten die langen Bälle des cleveren Gegners nicht zu verteidigen, obwohl wir diese Spielweise vorher besprochen hatten.“

Ein rabenschwarzer Tag für Martin Salis

Einen rabenschwarzen Tag erwischte Linksverteidiger Martin Salis, der die ersten drei Gegentreffer mitverschuldete. Zunächst stellte er sich früh in einem Zweikampf ungeschickt an. Aus dem folgenden Freistoß resultierte das 0:1 (9.), weil Romonta-Kapitän Alexander Gründler am Fünf-Meter-Raum sträflich ungedeckt blieb und den Ball volley unter die Latte nagelte. Beim 2:2 -Ausgleich (55.) konnte Salis seinem Gegenspieler nicht folgen, dessen Hereingabe erneut Gründler fand. V

ier Minuten später ließ sich Salis erneut am Flügel überlaufen, diesmal bugsierte Rechtsverteidiger Dmitrijs Poliscuks die Kugel unglücklich ins eigene Netz. Als dieser sich sechs Minuten darauf bei einem erneuten Tempogegenstoß der Amsdorfer von Philipp Stache mit einer Körpertäuschung vernaschen ließ, lag die bis dahin mindestens ebenbürtige SC-Elf 2:4 hinten. Erst da reagierte Lehmeier reagierte und erlöste seine beiden Außenverteidiger von ihren Aufgaben.

Mit einer Führung in die Kabine

Die Bernburger hatten nach dem frühen Rückstand einige Zeit gebraucht, um sich zu ordnen. Und Glück, dass die Gäste zwei Kopfballchancen liegen ließen. Nach der ersten Trinkpause vergab Johannes Kühne seine erste Chance zum Ausgleich (28.), noch leicht festgehalten vom Gegenspieler. Dem Referee war das aber zu wenig für einen Elfmeter.

Doch drei Minuten später netzte Kühne ein, erneut von Leo Anton Hinrichsmeyer in Szene gesetzt. Dieser verhinderte kurz darauf mit einer beherzten Grätsche einen erfolgreichen Gäste-Konter. Dafür klingelte es im Romonta-Tor, als Adam Jan Grisgraber in einen missglückten Querpass spritzte und sich allein vorm Torwart diese Chance nicht entgehen ließ. Bernburg blieb am Drücker. So ging der SC mit einer verdienten Führung in die Kabinen, verlor jedoch früh nach dem Seitenwechsel Mario Hesse. Lehmeier musste seinen rotgefährdeten Kapitän vom Feld nehmen, brachte dafür Routinier Matthias Härtl.

„Wir müssen aus diesem Spiel lernen“

Dieser sollte nach den drei erwähnten Abwehraussetzern noch wichtig werden für die Schlussoffensive. Mit ihm als Zielspieler im Zentrum gelang es den Gastgebern, gehörigen Druck zu entwickeln. An fast jeder gefährlichen Aktion war der flinke Hinrichsmeyer beteiligt, der selbst aber zweimal im Abschluss zu lange zögerte. Und dann stand da noch David Tretropp im Gäste-Tor, der mit zwei Glanzparaden gegen Griesgraber (67.) und Cezary Pawel Pankowski (87.) den fälligen Anschlusstreffer verhinderte. Stattdessen machten die Gäste mit ihrem so simplen wie erfolgreichen Konzept der langen Bälle kurz vor Ultimo durchs Stachs zweiten Treffer den Deckel oben drauf (88.).

„Wir müssen aus diesem Spiel lernen“, sagte Coach Lehmeier. Das gilt vor der nächsten schweren Auswärtsaufgabe in Westerhausen insbesondere für das nicht verbandsligataugliche Abwehrverhalten.

SC Bernburg: Kress - Poliscuks (73. Wegener), Weigel, Salis (73. Celmer) - Komnos, Podleska, Hesse (52. Härtl), Pankowski - Hinrichsmeyer, Kühne (62. Schöppe), Griesgraber.

Tore: 0:1, 2:2 Gründler (9., 55.), 1:1 Kühne (32.), 2:1 Grisgraber (41.), 2:3 Poliscuks (59./Eigentor), 2:4, 2:5 Stache (65., 89.).