Ammendorf-Absage sorgt für Ärger, Situation für Blau-Weiß Dölau wird bedrohlich

Halle (Saale)/MZ - Matthias Hampel spricht es klar an. Von Ergebniskrise bis Abstiegskampf. Der Neu-Trainer von Blau-Weiß Dölau wirkt trotzdem ruhig. Dabei ist ihm die bedrohliche Lage nach der 1:2-Auftaktpleite am Samstag in der Abstiegsrunde in der Fußball-Verbandsliga bei Fortuna Magdeburg bewusst.