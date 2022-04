Die Pläne der Leipzig Kings: American Football hat in Mitteldeutschland Zukunft

Leipzig/MZ - Fred Armstrong saß zufrieden, aber auch geschafft in einem Konferenzraum des Leipziger Appartement-Hotels, in dem er in den vergangenen gut vier Monaten auch logiert hatte, und zog Bilanz der ersten Saison der Leipzig Kings. Der US-Trainer hatte im Frühjahr bei dem American-Football-Team angeheuert und in kürzester Zeit eine Mannschaft aus dem Boden gestampft, die in der neu gegründeten European League of Football (ELF) mithalten konnte.