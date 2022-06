Warum die Leipzig Kings schon 2022 in Halle und Dessau spielen

Die Europa-Liga startet in ihre zweite Saison. Den Kings aus Leipzig fehlte eine Spielstätte. Deshalb sind Spiele in Dessau und Halle zu sehen.

Halle (Saale)/Leipzig/MZ - Im Leuna-Chemie-Stadion wird es am 18. Juni eng in den Umkleiden und auf den Ersatzbänken. Statt der 18 Kicker pro Team plus Betreuerstab, die sich dort üblicherweise bei den Drittliga-Spielen des Halleschen FC bewegen, werden sich dort an jenem Samstagabend (18.30 Uhr) etwa 55 Spieler pro Mannschaft und um die 20 Mitarbeiter im Staff drängeln.