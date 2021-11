Alsleben schlägt sich auswärts wacker

Emseloh/MZ - Am Ende war das Ergebnis in einer Höhe, die gemeinhin als standesgemäß bezeichnet wird. In der Landesliga Süd unterlagen die Fußballer von Rot-Weiß Alsleben bei Eintracht Emseloh 1:5. Das klingt nach klarer Sache.

War es aber nicht. Freilich musste einem angst und bange werden, als Spitzenreiter Emseloh auf eigenem Platz vor 72 Zuschauern gegen Schlusslicht Alsleben schon nach vier Minuten durch René Suchy in Führung ging. Doch dann fand Rot-Weiß seinen Rhythmus, zeigte allerdings im Aufbauspiel und Abschluss zu viele Ungenauigkeiten.

„Alsleben wird sich hinten reinstellen. Da müssen wir mit einem frühen Tor gleich die Richtung vorgeben“, hatte Emselohs Trainer Steffen Heyer im Vorfeld des Spiels gesagt. Das mit dem frühen Tor passte auch. Aber davon, dass sich Alsleben hinten reingestellt hätte, konnte keine Rede sein. Gut 20 Minuten mischten die Mannen von der Saale um ihren Kapitän Calvin Lange fleißig mit. Doch in der7. Minute kam Chris Gauk einen Schritt zu spät, nach 31 Minuten fehlte Sami Bouchrida die Präzision und kurz vor der Pause stand Gauk ein Emseloher im Weg, ehe Bouchrida den Ball über den Kasten semmelte. Da stand es freilich schon 2:0 , weil in der 28. Minuten kein Alsleber Simon Schmidt am Schuss hinderte und der junge Toni Käding im Kasten keine Chance hatte. „Das ist die beste Mannschaft, gegen die wir bis jetzt gespielt haben“, anerkannte dann auch Alslebens Sportlicher Leiter Lutz Schumann kurz vor der Halbzeit. Schmidt zum Beispiel spielte beim 1. FC Romonta Amsdorf (Verbandsliga). Genau wie Patrick Stamm. Luca Stettler brachte es für die A-Junioren des HFC auf zwölf Regionalligaeinsätze, Gedeon Groß stand 43 Mal für Askania Bernburg in der Oberliga Süd auf dem Rasen. Das zeigt, was Emselohs Ziel ist: Verbandsliga.

Einer zeigte sich davon aber völlig unbeeindruckt: Toni-Raik Böber. Gleich nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit marschierte er wie ein heißes Messer durch die Butter und konnte nur durch ein Foul gebremst werden. Den Elfmeter verwandelte er selbst zum 1:2. Von sich aus gesehen rechts oben. Hazem Kalabib Alshabi durfte sich bei Schiedsrichter David Kawitzke (Osterwieck) bedanken, dass dieser ihn weiterspielen ließ. Denn Alshabi hatte mal kurz erfühlt, auch welchem Material Kawitzkes Trikot gefertigt worden ist. Andere Unparteiische pflegen in solchen Fällen Rot zu zeigen. Der Schiedsrichter hatte jetzt beide Hände voll zu tun, denn Fußball wurde eine halbe Stunde lang nur noch wenig gespielt. Stattdessen wurde getreten, gefallen, gejammert oder diskutiert. Dass es nur sechs Gelbe Karten, davon zwei für Alsleber, gegeben hat, verwundert da schon. Am Ende aber besannen sich beide Seiten wieder aufs Spiel. Emseloh entwickelte jetzt ordentlich Druck und weitere Treffer waren nur eine Frage der Zeit. Illia Polishchuk (74.) sowie zweimal Oleksandr Bobeliuk (83., 90.) klärten den endgültigen die Fronten. Auch weil einige Alsleber jetzt resignierten und sogar selbst verbal aneinander gerieten.

Mit dem Spiel in Emseloh ist für Alsleben die Hinrunde der Landesliga zu Ende gegangen und die Rot-Weißen überwintern als Schlusslicht, bevor der Kampf um Punkte am 5. März 2022 mit der Partie bei Blau-Weiß Günthersdorf fortgesetzt wird. Am Samstag, 13. November, steht für Alsleben noch das Heimspiel im Ligapokal gegen Verbandsligist SV Kelbra an. Mal sehen, was die Schützlinge von Marcus Reckrühm dann noch reißen können. Vor allem auch, weil es in diesem Wettstreit ein paar Euro vom Fußballverband verteilt werden.