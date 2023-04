Halle (Saale)/MZ - Augen zu und durch. Auch wenn die Redewendung leicht über die Lippen geht, so erweist es sich in der Praxis doch oftmals als gar nicht so einfach, die Begleitumstände auszublenden. Emma Hertha wird am Samstag (19 Uhr) wohl vor dieser Herausforderung stehen, wenn sie mit ihrem Waiblingen Tigers in der SWH-Arena bei Halles Wildcats um Punkte in der Handball-Bundesliga kämpft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.