Oberwiesenthal/Leuna/MZ - Eine gewisse Traurigkeit schwingt in der Stimme von Cora Löschke mit. Die 18-Jährige vom TSV Leuna galt als Skilanglauf-Hoffnung, trainierte bereits seit einigen Jahren am Stützpunkt in Oberwiesenthal, hatte sich aufgrund ihrer Leistungen bereits den Status eines Bundeskaders erarbeitet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.