100 Jahre Fußball in Droyßig: So feiert die Stadt das Jubiläum

In Droyßig wird seit über 100 Jahren gegen den Ball getreten. Wie die Sportgemeinschaft aktuell aufgestellt ist und wie das Jubiläum gefeiert wird.

Droyssig/MZ - Wenn am Donnerstag zahlreiche verdiente Mitglieder unter dem Motto „Der Verein sagt Danke“ im Sportlerheim zusammenkommen, ist das der Auftakt zu einem großen Festwochenende in Droyßig. Denn in dem Bärendorf wird 100 Jahre Fußball gefeiert.