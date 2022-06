1. FC Zeitz feiert als glücklicher Double-Sieger

Dem 1. FC Zeitz gelingt mit dem Aufstieg in die Landesliga und dem Pokalsieg das Double.

Weissenfels/MZ - Nach dem Aufstieg in die Landesliga hat sich der 1. FC Zeitz am Samstagnachmittag den zweiten Titel der Saison gesichert. Das Team von Trainer Maik Kunze setzte sich im Finale des Burgenlandpokals gegen den BSC 99 Laucha nach zwei späten Toren in der Verlängerung mit 2:0 durch.