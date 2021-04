1. FC Merseburg plant für die neue Saison

Merseburg - Die gute Nachricht gab Uwe Fruhen gleich zu Beginn bekannt. Der 1. FC Merseburg wird auch in der kommenden Saison in der Oberliga spielen. „Wir haben fristgemäß für die Oberliga gemeldet und keinen Grund, uns jetzt zurückzuziehen“, sagt der Vereinsboss des FC Merseburg mit sachlicher Stimme.

In Kleingruppen trainiert das Team von Trainer Daniel Ferl augenblicklich, ist es doch wie all die anderen Amateurvereine aufgrund der durch die Corona-Pandemie erlassenen Beschränkungen vom normalen Training weit entfernt. Die Anwesenheit der Spieler auf dem Trainingsgelände des FC hat für Uwe Fruhen aber auch etwas Positives. „Da nun klar ist, dass wir vorerst kein Pflichtspiel mehr absolvieren werden, können wir nun mit den Planungen für die neue Saison beginnen“, erzählt er.

1. FC Merseburg hofft im Landespokal auf finanzielle Entschädigung

Damit verteilt Uwe Fruhen einen kleinen Seitenhieb in Richtung Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA), der an diesem Freitag in Sachen Landespokal eine Lösung herbeiführen will. Der 1. FC Merseburg gehört zu den Vereinen, die noch im Rennen waren und nun gewissermaßen in die Röhre schauen, während der HFC und der 1. FC Merseburg am 29. Mai beim Finaltag der Amateure den Teilnehmer der 1. Runde des DFB-Pokal ausspielen sollen.

„Klar wollten unsere Jungs spielen, aber wir würden sie aufgrund der langen Pause nur opfern“, sagt Fruhen. Wichtig sei ihm, dass der FSA die Amateurvereine mit einer finanziellen Entschädigung bedenke. „Es wird zwar nicht viel sein, aber das wäre das Mindeste, was man tun sollte“, meint Uwe Fruhen zum Thema Landespokal.

1. FC Merseburg: Trainer Ferl soll bleiben - Wechselt Seidemann in 3. Liga?

Kaderplanung steht daher an. Die wohl zwei wichtigesten Personalien benennt der Vereinschef gleich zu Beginn. „Wir wollen mit unserem Trainer Daniel Ferl verlängern. Und wir hoffen natürlich auch, dass Kay Seidemann dem Verein erhalten bleibt“, erklärt er. Mit beiden wolle man sich in Kürze zusammensetzen, lässt Fruhen durchblicken.

Daniel Ferl seinerseits signalisierte bereits sein Interesse, bei den Saalestädtern zu verlängern. Klar ist, dass Kay Seidemann bei einem Angebot aus der dritten Liga den Verein verlassen werde. Der FC muss also frühzeitig Klarheit schaffen, wobei Daniel Ferl bereits erklärte, dass er mit dem bestehenden Kader gern weiterarbeiten wolle, lediglich zwei oder drei Neuverpflichtungen geplant seien. Die Zeit drängt also, auch wenn der Ball in Merseburg zur Zeit nicht rollt. (mz/Olaf Wolf)