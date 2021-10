Zugang Philipp Halbauer überzeugt bei den Saale Bulls

Halle (Saale)/MZ - Der Vertrag ist längst unterzeichnet. Ein paar Wochen spielt Philipp Halbauer ja schon für die Saale Bulls. Trotzdem ist er am Mittwochmittag auf dem Weg ins Büro des Eishockey-Oberligisten um „Papiere abzugeben“. „Es geht da aber um meine Hobbys, für einen Steckbrief auf der Internetseite“, verrät Halbauer und lacht. Und, was hat er angegeben? „Angeln und Downhill-Fahren mit dem Fahrrad.“

Philipp Halbauer mag also Zeit in der Natur. Dazu ist der gebürtige Geraer mit einer Tschechin verheiratet, im März kommt das erste Kind.

Was für die Saale Bulls aber am Wichtigsten ist: Halbauer ist in der verjüngten Defensive des Klubs ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Die langjährigen Größen Michal Schön, Eric Wunderlich und nun auch Kapitän Kai Schmitz laufen aus unterschiedlichen Gründen ja nicht mehr in der Abwehr auf.

Zweimal Nachwuchsmeister:_Philipp Halbauer füllt die Lücke bei den Saale Bulls

Zugang Halbauer füllt die Lücke. Trotz seiner erst 24 Jahre hat der laufstarke Verteidiger in seiner Karriere schon massig Erfahrungen gesammelt. In der Jugend gewann er mit Mannheim zweimal die deutsche Nachwuchsmeisterschaft, spielte zudem bei der U-18-Weltmeisterschaft für Deutschland.

Bei seinem Heimatverein Crimmitschau schaffte Halbauer als junger Spieler sofort den Sprung in die DEL2, absolvierte 278 Ligaspiele. Das vergangene Jahr war dann aber „schwierig“. In der Corona-Krise wartete er 2020 vergeblich auf ein gutes Angebot von Crimmitschau, landete bei Oberliga-Aufsteiger Diez-Limburg. In diesem Sommer verpflichtete ihn DEL2-Klub Selb, nur um ihn schnell zu signalisieren, dass seine Einsatzchancen gering sind. Das Angebot der Bulls kam gerade recht. „Ich fühle mich in der Stadt richtig wohl“, sagt Halbauer.

Philipp Halbauer ist punktbester Verteidiger in Halle

Auch sportlich läuft es. Halbauer spielt in der ersten Reihe, ist mit acht Torbeteiligungen in acht Spielen punktbester Verteidiger. „Das ist für mich aber nicht entscheidend“, sagt er. „Wichtig ist, dass wir hinten keine Tore kassieren.“

Nach dem 1:11-Totalausfall bei den Hannover Scorpions hat das zuletzt deutlich besser geklappt. Vier Siege mit insgesamt nur neun Gegentoren ließen die Bulls auf das Debakel folgen, empfangen daher am Freitagabend (20 Uhr) als Tabellenführer die Hamburg Crocodiles im Eisdom. Halbauer ist zuversichtlich, dass die Saison erfolgreich weitergeht. „Ein Platz in den Top-Drei können wir in jedem Fall schaffen, das ist auch das Ziel.“