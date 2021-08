Tim May bleibt bei den Saale Bulls

Saale-Bulls-Stürmer Tim May, hier im Heimspiel gegen Herford am Puck.

Halle (Saale)/MZ - Er gilt als fleißiger Defensiv-Stürmer, der sich mehr über Laufeinsatz und Abwehrarbeit definiert, als über Tore und Vorlagen. Trotzdem kam Tim May in der vergangenen Saison, meist als Center-Spieler in der dritten Angriffsreihe, auf acht Tore und zehn Vorlagen in 32 Spielen für die Saale Bulls.

Wie der Eishockey-Oberligist bekanntgab, erhält der 30-Jährige zum Lohn einen neuen Vertrag. Mit dem mannschaftsdienlichen Profi haben die Bulls nun zwölf Stürmer im Aufgebot.