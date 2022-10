Neustart nach Frustjahr: Thore Weyrauch überzeugt bei den Saale Bulls

Thore Weyrauch will mit den Saale Bulls in die zweite Liga aufsteigen. Dort spielte er im vergangenen Jahr für Crimmitschau.

Halle (Saale)/MZ - Die Idee kam spontan, aus der Not heraus. Auch Thore Weyrauch, neuer Stürmer der Saale Bulls, sollte sich vor der Saison eine markante Pose für die Videos überlegen, die nach jedem Treffer auf dem Videowürfel im Sparkassen Eisdom eingespielt werden.

„Mir ist aber nichts eingefallen“, erinnert er sich. Direkt vor dem Zugang war aber die Aufnahme mit Goalie Sebastian Albrecht dran. Die entscheidende Inspiration im letzten Moment. „Ich habe mir seinen Handschuh geschnappt und einen gegnerischen Goalie gespielt, der einen Puck durchlässt“, sagt Weyrauch.

Thore Weyrauch bei den Saale Bulls: Schon sechs Scorerpunkte

Zweimal lief das lustige Video bereits, für ein Tor und eine Vorlage. Insgesamt steht Weyrauch bei zwei Toren und sechs Vorlagen für den Eishockey-Oberligisten. Der Mittelstürmer liegt damit auf dem geteilten zweiten Rang der Scorerliste.

Er ist ein wichtiger Faktor, dass die Saale Bulls trotz des Ausfalls von bis zu zehn Spielern solide in die Saison gestartet sind. Vor dem Spitzenspiel beim bisher makellosen Tabellenführer Hannover Scorpions an diesem Freitagabend steht die Bilanz bei drei Siegen aus fünf Partien.

„Er macht einen super Job. In der Offensive, aber auch in der Defensive. Er blockt Schüsse, gewinnt Bullys“, lobt Trainer Marius Riedel den 23-Jährigen. „Dazu stand er die letzten Spiele immer 30 Minuten pro Spiel auf dem Eis. Ein brutales Programm.“

Vater Armin Weyrauch war zwei Mal Ruderweltmeister

Ausdauer, Biss und sportliche Höchstleistungen hat Weyrauch von seinem Vater Armin vorgelebt bekommnen. Der war 1990 und 1991 Ruder-Weltmeister. „Er hat das aber nie groß thematisiert, die Medaillen liegen auch irgendwo im Keller“, sagt Thore Weyrauch. Stolz ist er trotzdem auf den Weltmeister-Papa. Und: „Er hat mir immer Tipps gegeben.“

Denn eigentlich wollte auch Armin Weyrauch selbst Eishockeyspieler werden, seine Eltern erlaubten es aber aus Angst vor Verletzungen nicht. Bei der Karriere des Sohnes wird daher umso begeisterter mitgefiebert.

Begonnen hat die Eishockey-Laufbahn von Thore Weyrauch einst auf der zugefrorenen Ostsee. „Da habe ich Schlittschuhlaufen gelernt“, erzählt der Mann aus Wismar, Typ ruhiges Nordlicht, mit 1,88 Metern und über 90 Kilo eine körperliche Erscheinung.

Beim EHC Timmendorfer Strand erlernte er dann das Hockey, zog später weiter in die Nachwuchsschmieden des Hamburger SV und des Krefelder EV. Weyrauch lief als Juniorennationalspieler für Deutschland auf und war in den USA als Torjäger in einer Junioren-Liga aktiv.

Thore Weyrauch erlebt Enttäuschung in Crimmitschau

Als Profi spielte er drei Jahre auffällig bei den Hannover Indians in der Oberliga, erhielt im ersten Jahr sogar die Auszeichnung zum besten neuen Spieler. 2021 wagt er den Sprung in die DEL2 zu den Eispiraten aus Crimmitschau. Eine Karriere, die sich bis dahin liest, als wäre sie für ein Bilderbuch entworfen worden.

War aber nicht ganz so. „Es gab immer wieder schlechte Phasen, Enttäuschungen“, sagt Weyrauch. Eine Saison im Nachwuchs, in der er kaum spielte, etwa. Oder ein erfolgloses Vorspielen für eine höhere Liga nach dem ersten Jahr in den USA. Auch in Hannover war das dritte Jahr von Unruhe und sportlichem Misserfolg geprägt. „Ich habe so aber gelernt, mich durchzubeißen“, sagt er.

Einen richtigen Karriereknick erlebte Weyrauch in Crimmitschau. Er spielte kaum, erhielt keinen neuen Vertrag. Eine bittere Erfahrung, die bis heute nachwirkt. Das ist Weyrauch anzumerken. Auch wenn er über die Zeit nicht groß sprechen will. „Ich will nicht nachtreten“, erklärt er. Sondern Motivation aus dem enttäuschenden Jahr ziehen.

Thore Weyrauch bei Saale Bulls: „Ich will aufsteigen“

Der Schritt zurück in die Oberliga soll einer für einen neuen Anlauf sein. „Halle will unbedingt aufsteigen, ich will unbedingt aufsteigen und dann in der DEL2 zeigen, was Crimmitschau verpasst hat“, sagt Weyrauch über seine Ziele.

Die Motivation vor dem Spitzenspiel bei den Scorpions ist daher groß. „Das ist unser größter Konkurrent im Norden, solche Spiele willst du natürlich unbedingt gewinnen“, betont er.

Am Sonntag (18.15 Uhr) empfangen die Saale Bulls dann den Herforder EV im Sparkassen Eisdom.