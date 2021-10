Schweres Erbe: Sergej Stas übernimmt Kapitänsamt von Kai Schmitz bei Saale Bulls

Nach dem Rücktritt von Klubikone Kai Schmitz stehen neue Spieler in der Verantwortung. Wie Center Sergej Stas die Mannschaft als Kapitän führen soll.

Halle (Saale)/MZ - Er wird weiter nah dran sein, um zu helfen - als Motivator von außen. Das war schon am Sonntag sichtbar. Im Heimspiel von Eishockey-Oberligist Saale Bulls gegen die Herne EV Miners (6:2) kamen die Kommandos von der Bank nicht nur von Trainer Ryan Foster, sondern auch von dessen Nebenmann - Sportdirektor Kai Schmitz.

Der 36-Jährige lief bis zuletzt auch als Verteidiger und Kapitän für den Klub auf, fasste in der vergangen Woche aber den schweren Entschluss, seine Karriere aufgrund chronischer Schmerzen in den Fußgelenken zu beenden. Die Vereinsikone hinterlässt eine große Lücke - sportlich und als Führungsspieler innerhalb der Mannschaft. „Es ist keine einfache Situation. Kai blutet für den Verein, er wird mich in seiner Rolle von der Bank aus aber weiter unterstützen“, sagt Foster.

Saale Bulls: Trainer Ryan Foster nimmt Sergej Stas in die Verantwortung

Auf dem Eis sind aber nun Schmitz’ ehemalige Kollegen gefragt, die Mannschaft des derzeitigen Spitzenreiters zu führen. Allen voran Center Sergej Stas. Der Deutsch-Belarusse wurde von Foster zum neuen Mannschaftskapitän bestimmt. „Als Kai in den vergangenen Wochen ausfiel, habe ich mit Sergej gesprochen und ihm gesagt, dass ich ihn in dieser Führungsrolle sehe und dass er lautstärker werden soll. Er hat das gut angenommen“, erklärt Foster.

Im Spitzenduell gegen den Zweiten aus Herne fiel Stas bereits als Wortführer auf - diskutierte etwa bei strittigen Zeitstrafen mit dem Schiedsrichtergespann. „Das ist auf jeden Fall jetzt meine Aufgabe, mehr zu sprechen und bestimmte Situationen zu lösen“, sagt Stas. „Ich versuche einfach, die Jungs zu führen und zu motivieren.“

Um das schwere Erbe als Schmitz-Nachfolger ist sich der 30-Jährige aber bewusst: „So wie Kai das gemacht hat, schaffe ich das wahrscheinlich nicht. Ich kann aber versprechen, dass ich mein Bestes geben werde.“ Und sein Vorgänger steht ihm dabei beratend zur Seite. „Kai hilft mir. Das ist sehr wichtig für mich. Er hat mir auch schon Tipps gegeben, an welcher Stelle ich mich eher zu Wort melden sollte.“ Auch den Rückhalt von Trainer Foster spüre er. „Ich muss aber so oder so weiter meine Leistung bringen, ganz egal, ob ich jetzt mehr Verantwortung trage“ betont Stas.

Konkurrenzkampf bei den Saale Bulls: Jeder Stürmer muss um seinen Platz kämpfen

Die sportliche Performance des ehemaligen DEL2-Spieler s passte nach einer eher durchwachsenen Vorsaison zuletzt. Stas konnte sich als Center in zweiter Reihe festspielen. Auch gegen Herne steuerte er ein Tor bei. „Er hat sich gesteigert“ lobt Foster, sagt aber auch: „In den vergangenen Spielen haben aber alle neun Stürmer gut gespielt. Wenn alle wieder fit sind, wird es eine schwere Entscheidung für mich.“

Neu-Kapitän Stas wird aber wohl weiterhin der Reihe mit dem Finnen Tatu Vihavainen und Lukas Valasek angehören. „Wir haben noch ein paar Ausfälle, deshalb wird bei uns noch viel umgestellt. Ich bin aber flexibel und kann in jeder Reihe spielen“, sagt Stas, der den Aufwärtstrend mit den Bulls mit vier Siegen nach der einschneidenden Auswärtsniederlage (1:11) bei den Hannover Scorpions weiter fortsetzen will.

„Wir wissen, dass das ein schlechtes Spiel war. Ich habe aber den Eindruck, dass es uns noch enger zusammengeschweißt hat.“ Auch der Abgang von Führungsfigur Schmitz bedeutete einen Rückschlag, mit dem das Team klar kommen muss. Sergej Stas soll bei diesem schwierigen Prozess als neuer Kapitän eine wichtige Rolle einnehmen.