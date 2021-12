„Schweren Herzens“: Saale Bulls geben Christian Guran ab

Halle (Saale) - Christian Guran wird in dieser Saison nicht mehr im Trikot der Saale Bulls auflaufen. Wie der Klub aus Halle mitteilte, wurde der Verteidiger für den Rest der Spielzeit an den Oberliga-Süd-Rivalen EV Lindau ausgeliehen.

Guran hatte bei den Bulls nur noch wenig Eiszeit erhalten, der 22-Jährige war in der Verteidiger-Hierarchie des Tabellenführers auf Platz acht abgerutscht. Das Leihgeschäft mit Lindau sei entsprechend eine „für alle Parteien zufriedenstellende Lösung“, hieß es in der Vereinsmitteilung. Am Bodensee soll der junge Profi mehr Einsatzzeit erhalten.

Insgesamt 98 Mal stand Guran für die Saale Bulls auf dem Eis, genießt dort auch nach wie vor eine hohe Wertschätzung. Man lasse ihn nur „schweren Herzens“ ziehen, teilte der Verein mit. „Ich gehe nicht, weil ich mich nicht wohlfühle bei den Saale Bull. Sondern weil ich mich als Eishockeyspieler weiterentwickeln möchte“, sagte Guran selbst.