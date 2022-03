Saale Bulls werten Seriensieg als Pflichterfüllung

Die Saale Bulls um den starken Star Joonas Niemelä werten den Seriensieg gegen Peiting als Pflichterfüllung auf dem Weg in die DEL2. Was aber noch besser werden muss.

Halle/MZ - Die Atmosphäre im Sparkassen Eisdom schwankte am Dienstagabend irgendwo zwischen erleichtert und nüchtern. Erleichtert waren die Saale Bulls aber nicht über den Seriensieg gegen den EC Peiting an sich, sondern nur darüber, dass sie durch den dritten Erfolg im dritten Spiel einen kräftezehrenden zweiten Auswärtstrip nach Oberbayern vermieden hatten. „Ich bin glücklich, dass wir da nicht mehr hin müssen“, sagte stellvertretend Starangreifer Joonas Niemelä nach dem souveränen 6:2-Erfolg.

Mit dem verdienten sich die Bulls zwei freie Tage, was für gute Stimmung sorgte. Aber Euphorie? Fehlanzeige! „Wie feiern gar nichts“, betonte Trainer Ryan Foster. Ähnlich nüchtern werteten Sportchef Kai Schmitz und Präsident Daniel Mischner.

Die Ansprüche der Saale Bulls sind gestiegen

Ganz anders also als 2018/19, als die Saale Bulls zuletzt Playoffs spielten - in den vergangenen zwei Jahren hatte jeweils das Coronavirus das Team ausgebremst. Damals zog der hallesche Eishockey-Oberligist nach drei Erfolgen gegen Memmingen in das Viertelfinale ein und erfüllte damit bereits das Saisonziel. Präsident Mischner hüpfte deshalb nach dem Seriensieg vor Freude durch den Eisdom. In der nächsten Runde war gegen den späteren Aufsteiger Landshut Schluss.

Die Ansprüche sind seitdem in Halle aber gewachsen. Was die nüchterne Stimmung vom Dienstag erklärt. Als Meister der Nordstaffel war der Viertelfinaleinzug nur eine fest eingeplante Zwischenstation. Der Aufstieg in die DEL2 ist das klare Ziel, dafür müssen die Bulls die Playoffs für sich entscheiden. „Das war nur der erste Schritt, es sind noch drei zu gehen“, betonte Niemelä.

Der Finne, der schon zu Saisonbeginn den Aufstieg als Ziel ausgegeben hatte, ist ein wichtiger Grund, warum der Traum realistisch erscheint. Mit sechs Toren, drei davon erzielte er beim Erfolg am Dienstag, war der 25-Jährige der überragende Mann der Serie gegen Peiting. Niemelä, der auch defensiv gut arbeitete, zeigte sich sehr gut erholt von seiner siebenwöchigen Zwangspause wegen Knieproblemen und einer anschließenden Coronainfektion. „In den letzten Spielen der Hauptrunde habe ich mich noch schwer getan. Aber danach hatten wir gute Trainingseinheiten, das hat mir geholfen, wieder in Form zu kommen“, erklärte er.

Aber nicht nur Niemelä präsentierte sich gegen Peiting in starker Verfassung. Überhaupt glänzte die erste Angriffsreihe. Tatu Vihavainen, der zweite finnische Importspieler, sammelte neun Vorlagen und am Dienstag eigentlich auch ein Tor. Obwohl ein Schuss von ihm hinter der Linie war, erkannten die Unparteiischen den Treffer zum 3:1 aber ab. Es war zu verschmerzen. Lukas Valasek, der dritte Stürmer der Topreihe, kam auf zwei Tore und fünf Assists. Dazu war Goalie Jakub Urbisch ein sicherer Rückhalt, parierte starke 91,9 Prozent der gegnerischen Schüsse.

Zweite Reihe ist gefordert

Trotz des souveränen Weiterkommens gibt es aber Luft für Verbesserungen für das Viertelfinale. Wer dort der Gegner sein wird, ist zwar noch offen, er wird aber definitiv mehr Qualität auf das Eis bringen als die zwar hart arbeitenden, aber limitierten Peitinger. „Die erste Priorität sind weniger Strafen“, betonte Foster. Insgesamt 23 waren es in der ersten Runde. Dazu muss die zweite Angriffsreihe torgefährlicher werden. Sonst sind die Bulls zu abhängig von ihren Stars. Die Hoffnung ist, dass Kapitän Sergej Stas nach muskulären Problemen zurückkehrt. Dann verfügt die zweite Reihe über einen guten Center.