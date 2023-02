Verteidiger Vojtech Suchomer kann einstecken, aber auch austeilen wie kein anderer im Team. Wie diese Qualitäten besonders in den Playoffs helfen sollen.

Halle (Saale)/MZ - „Hart im nehmen zu sein“ – das ist in der Regel kein Prädikat, mit dem sich Eishockeyspieler sonderlich schmücken. Standfestigkeit ist im knallharten Sport auf Kufen Grundvoraussetzung. Köpereinsätze bis an die Schmerzgrenze und sogar darüber hinaus, ja gar handfeste Raufereien, die gehören einfach dazu.

Trotzdem: Es verblüfft, wie Vojtech Suchomer, Profi von Eishockey-Oberligist Saale Bulls, fast schon mit Beiläufigkeit über die Attacke gegen ihn und seine schwere Verletzung spricht. Das war passiert: Am Ende eines Spiels bei den Hannover Indians Mitte Dezember ging der Verteidiger nach einem rüden Bandencheck eines Gegenspielers bewusstlos zu Boden.

Die Folgen: Bruch der Nase und des Handgelenks und damit Saisonaus für den 28-Jährigen. So verkündeten die Saale Bulls. Seit kurzer Zeit steht der Deutsch-Slowake aber doch wieder auf dem Eis. Kam es zur Wunderheilung bei Suchomer?

Vojtech Suchomer: „Ich bin ja selbst kein Kind von Traurigkeit“

„Nein“, klärt der selbst auf. Der Bruch im Handgelenk stellte sich als gerade und damit als weniger schlimm heraus und musste nicht operiert werden. Und die Nase? „Die ist durch“, antwortet Suchomer abgeklärt. Vom Spielen hält ihn das aber nicht ab. „Die Nase kommt nach der Karriere dran.“

Das Verletzungsrisiko, so sagt der eisenharte Verteidiger, gehöre eben einfach zum Hockey dazu. Sauer auf Übeltäter Matthew Pistilli, der nach seiner Unsportlichkeit eine Sperre von drei Spielen absitzen musste, ist er nicht. „Ich bin ja selbst ein ähnlicher Spielertyp und kein Kind von Traurigkeit“, gesteht Suchomer ein.

Beim Meister der Vorsaison gilt der Abwehrmann als einer, der dahingeht, wo es wehtut, als einer, der für seriöse Aufräumarbeiten zuständig ist, damit andere glänzen können. Und eben auch mal selbst mit den Fäusten hinlangt, wenn das gebraucht wird. Deshalb holten ihn die Bulls im vergangenen Sommer nach den Spielzeiten 2017/18 und 2019/20 bereits zum dritten Mal nach Halle.

„Vojto ist ein ganz wichtiger Spieler, sowohl für die Kabine als auch auf dem Eis. Da gibt er alles, verteidigt seine Mitspieler, blockt jeden Schuss und spielt mannschaftsdienlich wie kaum ein anderer“, definierte Sportchef Kai Schmitz die Rolle des Rückkehrers vor der Saison.

Vojtech Suchomer über Saale Bulls: „Halle ist mein Wohnzimmer“

In der fühlt sich Suchomer pudelwohl. „Ich habe einfach einen Beschützerinstinkt“, sagt er. Schon von Haus aus: Der gebürtige Münchner ist mit zwei jüngeren Brüdern aufgewachsen, spielte für die oft den Aufpasser. Auch die Saale Bulls sind für den Kämpfer mittlerweile eine Familie, die es zu beschützen gilt. „Wie nach Hause kommen“, so habe es sich angefühlt, als er seine erneute Unterschrift unter einen Vertrag beim Verein setzte. „Halle ist mein Wohnzimmer“, sagt er.

Mit der zweiten Familie will Suchomer hoch hinaus. Das Wort „Aufstieg“ lässt er sich aber noch nicht entlocken. „Wir wollen natürlich möglichst weit kommen. Ich bin da nach der letzten Saison aber vorsichtig.“ In der war für die Bulls als Oberliga-Meister bereits im Viertelfinale gegen den späteren Aufsteiger Eisbären Regensburg Schluss. Dass Leistungsträger und Erfahrene abtauchten, als es um alles ging, wurde als eine Ursache für das Scheitern ausgemacht.

Das soll sich nun nicht wiederholen. Suchomer möchte mit einfachen Tugenden weiterhelfen. In den Ausscheidungsspielen wird er mit seinem selbstlosen Kämpfertum gefragt sein, davon ist er überzeugt. „In den Playoffs geht es noch einmal härter zu“, sagt er. Die Vorfreude auf die Kämpfe mit den Süd-Teams ist deutlich rauszuhören. „Das Gute ist ja, dass sie mich im Norden mittlerweile gut kennen, im Süden ist das aber weniger der Fall.“

Überraschen will Suchomer auch mit ungeahnten Offensiv-Qualitäten. Bislang kommt er in dieser Saison auf ein Tor und fünf Vorlagen. Die Bilanz möchte er aufbessern. „Ich denke nicht nur defensiv, sondern möchte mich auch offensiv einschalten.“ Am Sonntag (18.15 Uhr) im Heim-Derby gegen die Ice Fighters aus Leipzig wird Suchomer dann aber vor allem wieder als Beschützer seiner Saale Bulls gefragt sein.