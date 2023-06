Der kanadische Stürmer Steven McParland hat nach Jahren in Nordamerika drei Stationen in Europa hinter sich. Was er sich für die nächste bei den Bulls vornimmt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Die Neugierde auf die für ihn noch unbekannte Welt jenseits des Großen Teiches war groß bei Steven McParland und die Zeit für eine Luftveränderung reif. Vier Jahre ist es her, da zog der damals 28-jährige kanadische Eishockey-Profi deshalb los, ließ seine nordamerikanische Heimat hinter sich und heuerte in Europa an. „Ich wollte anfangen, die Welt zu erkunden und in anderen Ländern zu leben“, sagt McParland. Gesagt, getan.