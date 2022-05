Saale Bulls testen in Vorbereitung auch gegen Hannover Indians

Halle (Saale)/MZ - Stück für Stück geben die Saale Bulls ihren Plan für die Saisonvorbereitung bekannt. Seit Dientagabend steht das zweite Testspiel fest.

Am 18. September kommt Oberliga-Rivale Hannover Indians in den Sparkassen Eisdom in Halle. Wann das Anbully ist, steht noch nicht fest. Zuvor hatte der Meister der Nord-Staffel bereits ein Testspiel gegen DEL2-Klub Selber Wölfe vereinbart, das am 9. September ebenfalls in Halle stattfinden wird.