Saale Bulls testen bei DEL2-Klub in Frankfurt

Halle (Saale)/MZ - Drei Tage vor Beginn der Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga Nord gegen ESC Wohnbau Moskitos Essen am Sonntag (18.15 Uhr) steht für die Saale Bulls ein weiteres Testspiel an. Die Mannschaft von Trainer Ryan Foster trifft am Donnerstagabend (19.30 Uhr) auf das DEL2-Team Frankfurter Löwen.

Die Spieler Kai Schmitz, Dennis Gulda, Sergej Stas, Patrick Schmid, Roman Pfennings und Tatu Vihavainen, die zuletzt aufgrund einer Corona-Impfung pausierten, sollen in dem Spiel wieder zum Einsatz kommen. Die Partie wird live auf „SpradeTV“ übertragen.