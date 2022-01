Saale Bulls suchen nach der besten Aufstellung mit Sören Sturm

Die Bulls (in rot) kamen an Hernes Verteidigung kaum vorbei.

Halle (Saale)/MZ - Das ohnehin knifflige Puzzlespiel ist für Ryan Foster in diesen Tagen noch einmal herausfordernder geworden. Mit Sören Sturm, dem nachverpflichteten Top-Verteidiger aus der DEL2, gibt es ein neues Teil, für das ein passender Platz gefunden werden muss.

Womit der Coach der Saale Bulls auf ein Neues gefordert ist, ein insgesamt stimmiges Bild zu entwerfen. „Das ist eine schwierige Aufgabe“, sagt der Austro-Kanadier. „Wer harmoniert mit wem? Da geht es für die Spieler auch immer darum, das eigene Ego hintenan zu stellen.“

Am Sonntagabend, im Heimspiel der Eishockey-Oberliga gegen den Herner EV, hatte Foster einen ersten Versuch unternommen. Der geriet aber wenig erfolgreich. 1:2 unterlagen die Bulls, es war erst die zweite Heimniederlage der Saison und die sechste insgesamt im 33. Spiel der Saison. Die Tabelle führt das Team aus Halle weiter klar an.

Saale Bulls: Trainer Ryan Foster experimentiert gegen Herne erfolglos

Trotzdem saß Foster am Montag in seinem Büro und grübelte eben über das Kaderpuzzle. Gegen Herne hatte er Debütant Sturm direkt in die erste Abwehrreihe gestellt und allerhand weitere Umstellungen unternommen. So rückte etwa Erik Gollenbeck aus der Verteidigung wieder in den Angriff. Auch im Überzahlspiel baute Foster die Formationen um. Der Ertrag war dürftig.

„Wir haben unsere Powerplay-Chancen nicht genutzt, haben zu umständlich gespielt, zu wenig geschossen“, so Foster. „Im ersten Drittel hatten wir drei Gelegenheiten und schießen kein Tor, das hat uns das Spiel gekostet.“ Herne war mit zwei Überzahltoren bei drei Gelegenheiten deutlich effektiver, für die Bulls traf nur Top-Scorer Joonas Niemelä im zweiten Drittel zum 1:1-Zwischenstand.

In dieser Woche wird der Coach daher weiter tüfteln, neue Formationen ausprobieren. Mit Pascal Grosse kommt ein weiterer Verteidiger aus seiner Verletzung zurück, was die Aufgabe noch erschwert. Es ist die berühmte Qual der Wahl. „Aber wir bekommen das hin. Als Dennis Schütt oder Philipp Halbauer dazukamen, haben wir es auch hinbekommen“, sagt Foster. Die Frage ist nur, wie lang es dauert. Am Freitagabend kommt Hamburg nach Halle.