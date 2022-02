Saale Bulls gewinnen Spitzenspiel in Hannover

Hannover - Die Saale Bulls marschieren unbeirrt von einem gerade erst überstandenen Corona-Ausbruch weiter in Richtung Meisterschaft in der Oberliga Nord. Am Mittwochabend gewann das Eishockey-Team beim ersten Verfolger Hannover Scorpions mit 4:3 nach Verlängerung und baute seine Tabellenführung damit aus.

Dabei war ein Großteil der Mannschaft vor dem Spiel für zwei Wochen in Quarantäne und es fehlte verletzungsbedingt auch noch Top-Scorer Joonas Niemelä. Machtwinner war Tatu Vihavainen mit zwei Treffern, auch Patrick Schmid und Lukas Valasek trafen. Dazu zeigte Goalie Jakub Urbisch mit einer Fangquote von 92,5 Prozent.