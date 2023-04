Halle/MZ - Dramatik pur bekamen die Zuschauer am Sonntagabend beim Heimspiel der Saale Bulls im Sparkassen-Eisdom geboten. Im dritten Duell der Viertelfinalserie der Eishockey-Oberliga-Playoffs gegen Südvertreter Deggendorfer SC führte die Mannschaft von Trainer Marius Riedel nach Toren von Niklas Hildebrand und Matias Varttinen (Foto,r.) bereits mit 2:0. Die Gäste kämpften sich aber zurück und glichen zum 2:2 aus. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit erlöste Varttinen die Bulls dann mit seinem zweiten Treffer zum 3:2-Endstand. Mit einem Erfolg am Dienstagabend in Deggendorf können die Hallenser das Halbfinale perfekt machen.

