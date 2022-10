Neuer Anlauf mit neuer Nummer: Wie Thomas Gauch nach Halle kam

Halle (Saale)/MZ - So ganz ist Thomas Gauch noch nicht in Halle angekommen. Noch läuft der nach Saisonbeginn nachverpflichtete Verteidiger der Saale Bulls mit einem Trikot ohne Namen und der Nummer vier auf. Das könnte sich aber zeitnah ändern.

„Vielleicht bekomme ich schon am Wochenende ein richtiges Trikot“, sagt er. Dann, womöglich also schon beim Derby der Eishockey-Oberliga in Leipzig am Freitagabend, wird der 1,94-Meter-Hüne die Nummer 37 tragen.

Thomas Gauch spielte einst im DEL-Perspektivcamp

Eine tiefere Bedeutung hat die Zahl für Gauch nicht. Er hat sich an wechselnde Nummern durch wechselnde Vereine gewöhnt. Nur die Unglückszahl 13, die trägt er nie wieder. „Mit der habe ich mich verletzt.“

Eine Erklärung, warum der Abwehrmann jetzt bei den Bulls spielt. Gauch galt nämlich als verheißungsvolles Talent. Er spielte im ersten Profijahr für Essen derart auffällig, dass ihn die Adler Mannheim, der DEL-Klub seiner Heimatstadt in ein Perspektivcamp einlud. Nach einem noch besseren zweiten Jahr in der Oberliga ging es für den damals 21-Jährigen 2019 zu den Löwen Frankfurt in die DEL2.

Statt dem endgültigen Durchbruch folgte eine Leidenszeit. 18 Monate fiel Gauch mit einer Schulterverletzung aus. „Ich war dreimal unterm Messer, bei den ersten beiden Operationen gab es Komplikationen“, sagt er. Es war ein Lebensabschnitt voller Zweifel. „Zum Glück habe ich ein stabiles Umfeld, das hat mir viel geholfen. Sonst hätte ich es nicht zurück aufs Eis gepackt“, sagt Gauch und denkt vor allem an seine damalige Freundin und heutige Verlobte Michelle.

Thomas Gauch meldete sich mit starker Saison in Hamburg zurück

In Hamburg zeigte Gauch vergangene Saison wieder seine Klasse. Mit 40 Scorerpunkten war er viertbester Verteidiger der Oberliga. Er wagte erneut den Sprung in die DEL2, ging zu den Lausitzer Füchsen. Erneut ohne Fortune. „Es gab nicht die Spielzeiten, die ich erwartet habe.“ Auch weil ein Kanadier eingebürgert wurde.

Daher folgte Gauch dem Ruf der Saale Bulls. „Eine Topmannschaft“ in „einem professionellem Umfeld“, wie er findet. Wichtig waren für ihn auch die klaren Aufstiegsambitionen. In die DEL2, da will Gauch nämlich immer noch hin. Ein Derbysieg wäre da ein guter Schritt. „Das kann wegweisend sein für eine ganze Saison“, sagt Gauch. Er kennt das aus alten Ruhrpottderbys mit Essen.