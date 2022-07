Maurice Becker bleibt bei den Saale Bulls

Halle/MZ - Die Saale Bulls haben am Dienstag eine weitere Vertragsverlängerung bekanntgegeben: Maurice Becker, 2021 aus Rostock gekommen, bleibt weiter beim Oberligisten. Der 24-jährige Verteidiger kam in der vergangenen Saison in 52 Spielen auf vier Tore und 16 Torvorlagen.

Nach Erik Hoffmann, Sören Sturm, Finn Walkowiak und Dennis Schütt ist Becker der fünfte Verteidiger, der unter Vertrag steht.