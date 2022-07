Kapitän Sergej Stas bleibt bei den Saale Bulls

Halle/MZ - Die Saale Bulls haben am Mittwoch eine weitere Vertragsverlängerung bekanntgegeben. Wie erwartet bleibt Angreifer Sergej Stas dem Eishockey-Oberligisten aus Halle treu. Der Deutsch-Belarusse spielt seit 2019 für die Bulls, übernahm in der vergangenen Saison nach dem Rücktritt von Kai Schmitz das Kapitäns-Amt. Der 31-Jährige kam zuletzt in 40 Spielen auf 40 Torbeteiligungen. Sein großes Ziel ist der Aufstieg in die DEL2: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das hier schaffen werden“, erklärte Stas in einer Klubmitteilung.