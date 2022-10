Kai Schmitz schützt den Trainer und kündigt eine Aufholjagd an

Halle (Saale)/MZ - Die Kommentare in den - meist nur dem Namen nach - Sozialen Netzwerken hat Kai Schmitz natürlich registriert. Nach dem 0:2 gegen Herne, der dritten Niederlage in Serie, tippten sich einige Fans der Saale Bulls ihren Frust in großen Buchstaben und mit allerhand Ausrufezeichen von der Seele. Ziel der Kritik: Trainer Marius Riedel.

Was wiederum Schmitz, den Sportchef des Eishockey-Oberligisten, erzürnt. „Ich kann da nur mit dem Kopf schütteln“, sagt er. „Natürlich sind Niederlagen frustrierend. Aber wer in der Situation den Trainer in Frage stellt, hat keine Ahnung.“

Saale Bulls: Kai Schmitz sieht Pech als Hauptgrund für die Formkrise

Mit nur vier Siegen aus den ersten zehn Spielen ist die Bilanz des Titelverteidigers wenig meisterlich. Der Rückstand auf Tabellenführer Hannover Scorpions beträgt bereits 14 Punkte. „Wir hatten aber auch von Anfang an großes Pech, dafür kann der Trainer nichts“, betont Kai Schmitz. Wochenlang spielten die Saale Bulls aufgrund von Verletzungen und Krankheiten nur mit der halben Mannschaft.

Gegen Herne war der Kader am Dienstag nun 16 Spieler stark. „Aber es hat mit Thomas Merl, Lukas Valasek und Matias Varttinen immer noch eine Top-Angriffsreihe gefehlt. Dazu sind Sören Sturm und Dennis Schütt quasi ohne Training zurückgekommen“, sagt Schmitz. Zudem seien die Spieler, die bisher von Verletzungen oder Krankheiten verschont worden sind, „platt“.

„Ich stelle mich daher auch ganz klar vor den Trainer. Er arbeitet so, wie wir uns das vorgestellt haben, sehr akribisch. Es stimmt auch zwischen ihm und dem Team“, sagt Schmitz. Riedel, 33 Jahre jung und erstmals fest für eine Klubmannschaft zuständig, sei erst dann fair zu beurteilen, wenn die Mannschaft über einen längeren Zeitraum zumindest nahezu komplett antreten kann.

„Ich bin überzeugt, dass wir das Feld dann von hinten aufrollen. Die Qualität dafür haben wir“, betont Schmitz. „Wenn wir komplett sind und trotzdem verlieren, dann gibt es keine Ausreden mehr, dann führen wir andere Gespräche.“