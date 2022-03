Kai Schmitz coacht die Saale Bulls auch in Hamburg

Halle (Saale)/MZ - Die Meisterschaft in der Oberliga Nord haben die Saale Bulls seit Dienstagabend sicher. Vor dem Start der Playoffs in zwei Wochen will der hallesche Eishockeyklub aber in Form bleiben.

Daher ist am Freitagabend (20 Uhr) bei den Hamburg Crocodiles ein Sieg das Ziel, auch wenn die Personalsituation angespannt ist. Neben einigen Spielern fehlt weiterhin Trainer Ryan Foster wegen eines positiven Coronatest. Wie schon gegen Herford vertritt ihn deshalb Sportchef Kai Schmitz hinter der Bande.