Warten auf Joonas Niemelä: Halles Top-Scorer wird zum Pechvogel

Halle (Saale)/MZ - Der Zeitvertreib-Dreiklang lautet: Heimtraining, Deutschunterricht und Videospiele mit Freunden aus der finnischen Heimat via Internet. So verbringt Joonas Niemelä gerade seine Tage.

Der 25-Jährige aus Espoo ist mit 73 Torbeteiligungen in 35 Spielen nicht nur der Top-Scorer, sondern gerade auch der Pechvogel der Saale Bulls. Nach einem fiesen Kniecheck im Spiel der Eishockey-Oberliga bei Diez-Limburg am 23. Januar musste der Angreifer erst mehrere Wochen mit einem Knochenmarködem pausieren.

Corona-Erkrankung: Joonas Niemelä fehlt Saale Bulls auch gegen Krefeld

Am vergangenen Freitag gab es endlich wieder grünes Licht von den Ärzten. „Ich bin also voller Vorfreude in die Halle“, erzählt Niemelä. Im Bus nach Erfurt, das Spiel gewannen die Bulls letztlich 4:1, saß er dann aber doch nicht. „Mein Coronatest ist positiv ausgefallen. Jetzt sitze ich in Quarantäne und muss wieder warten.“

Eine frustrierendere Abfolge von Ereignissen ist kaum vorstellbar. Aber Niemelä bleibt positiv. „Ich hatte kaum Symptome, bin also zuversichtlich, dass ich bald wieder spielen kann“, sagt er.

Am Freitag, da spielen die Bulls um 20 Uhr im heimischen Eisdom gegen Krefeld, steht ein PCR-Test an, fällt der negativ aus, ist die Zeit der Isolation beendet. Danach ist aber noch das „Return-to-Play“-Programm der Oberliga Pflicht. Herz und Lunge werden fachmännisch untersucht, um das Risiko von Folgeschäden durch die Erkrankung zu minimieren. „Das Spiel gegen Krefeld könnte also noch zu früh kommen“, sagt Niemelä.

Saale Bulls droht nächster Spielausfall in Eishochkey-Oberliga

So könnte das Comeback am 1. März gegen Herford erfolgen. Denn das Spiel in Rostock am Sonntag könnte, wie schon die Partie in Herne, die für Dienstag angesetzt war, ausfallen. Bei den Piranhas von der Ostsee gibt es mehrere Coronafälle, das Team ist in Quarantäne.

Auch Krefeld vermeldet übrigens Fälle, will aber trotzdem am Freitag in Halle antreten.