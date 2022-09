Großer Personalnotstand: Saale Bulls müssen Testspiel absagen

Halle (Saale)/MZ - Knapp eine Woche vor dem Saisonstart in der Eishockey-Oberliga werden die Saale Bulls von enormen Verletzungssorgen geplagt. Weil gleich neun Spieler mit kleineren und größeren Blessuren zu kämpfen haben, sagte der Hauptrunden-Meister der Vorsaison sein letztes Testspiel am Sonntag gegen Ligakonkurrent Hannover Indians kurzfristig ab.

„Unser Team soll frisch in die Saison starten. Deshalb hat sich der Verein mit unserem Liga-Konkurrenten Hannover über eine Spielabsage verständigt“, hieß es von den Bulls. Am Freitag hatte das Team trotz dürftiger Besetzung in Hannover mit 4:2 gewonnen.

Wer am Freitag beim Saisonauftakt in Herne spielen kann, ist noch offen. Definitiv fehlen werden Patrick Schmid (muskuläre Verletzung), Sören Sturm (Entzündung in der Schulter) und Thomas Merl (Knieverletzung).