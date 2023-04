Halle/MZ - Die Saale Bulls um Kapitän Sergej Stas (r.) haben den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der Eishockey-Oberliga-Playoffs verpasst. Am Dienstagabend verlor der Nord-Vizemeister trotz Führung nach Treffer von Jordan Kaplan mit 1:3 beim Deggendorfer SC, der damit in der Viertelfinalserie zum 2:2 ausglich. Am Donnerstag (19 Uhr) kommt es im Eisdom in Halle nun zum Entscheidungsspiel.Foto: Rappel

