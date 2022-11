Saale Bulls sind mit vier Reihen im Aufwärtsstrend

Halle (Saale)/MZ - Zum Gruseln war dieses Mal maximal und das voll beabsichtigt das Trikot der Saale Bulls. Passend zu Halloween hatte der Eishockey-Oberligist seinen Spieler am Sonntagabend spezielle Shirts übergestreift. Spinnennetze, Totenschädel und ein Horrorhaus waren darauf zu sehen.

Angst und Schrecken verbreiteten der amtierende Meister auf dem Eis vielleicht noch nicht ganz, die Leistung im Heimspiel gegen die Moskitos Essen war aber mindestens mutmachend. 6:2 endete die Partie.

Nach dem desaströsen 1:3 gegen Aufsteiger Duisburg beim vorherigen Auftritt im heimischen Eisdom wurden die Bulls ihrer Favoritenrolle diesmal souverän gerecht. Wie auch schon zuvor beim 3:1 in Duisburg und dem 7:0 in Krefeld.

Saale Bulls siegen wieder: „Unsere Special Teams sind gerade sehr stark“

„Ich bin glücklich, dass wir jetzt auch zu Hause mal eine gute Leistung gezeigt haben“, bilanzierte Trainer Marius Riedel. „Unsere Special Teams sind gerade sehr stark, wie kassieren wenig Gegentore und auch vorn passt es.“

Bedeutet: In allen drei Aspekten des Eishockeysports, mit den Special Teams sind Spielsituationen in numerischer Überzahl oder Unterzahl gemeint, ist ein Aufwärtstrend zu beobachten.

Der sich mit einem besseren Fokus als beim peinlichen Auftritt gegen Duisburg erklären lässt. Noch mehr aber mit der personellen Situation. Nach Seuchenwochen mit unzähligen Ausfällen und Auftritten mit dem halben Aufgebot sind die Saale Bulls inzwischen wieder nahezu komplett. Am Sonntagabend gegen Essen fehlte nur noch Mittelstürmer Thomas Merl. „Wir haben endlich vier qualitativ hochwertige Reihen zur Verfügung, können Gas geben“, sagte Riedel.

Besonders auffällig agierten gegen Essen Kapitän Sergej Stas und Matias Varttinen. Beiden gelang ein Doppelpack, Stas dazu noch eine und Varttinen zwei Vorlagen. Zudem waren Tatu Vihavainen und Mathieu Tousignant als Torschützen erfolgreich.

Schon an diesem Dienstagabend sind die Bulls diesmal in Essen gefordert, wollen die Siegesserie ausbauen. Am Freitag kommt mit dem Zweiten Hamburg ein Hochkaräter nach Halle.