Saale Bulls eröffnen Jagd auf Platz zwei mit Finnen-Stars

Die Saale Bulls um Mathieu Tousignant und Sergej Stas haben in der Eishockey-Oberliga wieder in die Spur gefunden.

Halle (Saale)/MZ - Der Jahreswechsel fühlte sich an, so witzelt Marius Riedel, „wie ein ganz normales Leben“. Sechs Tage ohne Spiel gab es für die Saale Bulls, das ist im vollgestopften Spielplan der Eishockey-Oberliga eine Seltenheit.

Die ungewöhnliche Pause, die an diesem Dienstag (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Füchse Duisburg endet, nutzte auch der Trainer. „Ich habe mal ein paar Tage ohne Gedanken an Verletzte und Trainingspläne verbracht“, sagt Riedel.

Noch 20 Spiele stehen aus

Tat gut, um den Akku aufzuladen. Jetzt geht das meist so gar nicht normale Eishockey-Leben nämlich in seine alljährliche heiße Phase. 20 Hauptrundenpartien stehen für die Bulls, dem einzigen Profi-Eishockeyverein Sachsen-Anhalts überhaupt, in der Oberliga noch an.

Den Meistertitel aus der Vorsaison werden die Hallenser mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr verteidigen können. 29 Punkte sind die Hannover Scorpions bereits voraus. „Aber Platz zwei ist jetzt unser Ziel. Das muss es auch sein“, sagt Riedel.

Für die Playoffs, dann wenn es wirklich zählt im Eishockey, würde das immer noch eine gute Ausgangsposition bedeuten. Sechs Punkte liegen die Bulls derzeit hinter dem Zweiten Tilburg, die Niederländer haben zudem eine Partie weniger absolviert. Eine kleine Aufholjagd muss also her.

Die Voraussetzungen, dass die gegen Mittelfeldteam Duisburg beginnt, sind gut. Bis auf Verteidiger Vojtech Suchomer sind alle Bulls-Spieler fit. Das bedeutet, dass auch die finnischen Sturmstars Tatu Vihavainen (Muskelbündelriss) und Matias Varttinen (Muskelfaserriss) wieder auf dem Eis stehen. „Das bringt uns noch einmal eine andere Qualität“, sagt Riedel.

Ziel: Mehr Flexibilität

Der Trainer will in den verbleibenden 20 Spielen aber nicht nur den zweiten Platz schaffen, sondern die Bulls für die Playoffs auch wenig ausrechenbar machen. „Derzeit fällt es den Gegner noch leicht, sich auf uns einzustellen“, gesteht Riedel ein. Kein Wunschzustand.

„Bis zu den Playoffs wollen wir flexibler werden, in der Lage sein, die Gegner vor verschiedene taktische Aufgaben zu stellen“, sagt der 33-Jährige. So soll es etwa eine Reihe geben, die mit viel Laufeinsatz Gegner früh stört und eine andere, die lauert und bei Puckgewinn schnell umschaltet.