Diese zwei Rechnungen können die Saale Bulls begleichen

Halle/MZ - Eisbären Regensburg? War da nicht was? „Ich kann mich kaum noch erinnern“, sagt Kai Schmitz und lacht dann. Natürlich hat der Sportchef der Saale Bulls die letzte Playoff-Serie gegen das Eishockey-Team aus der Oberpfalz noch genau vor Augen.

In der Saison 2017/18 unterlag der Oberligist aus Halle in der ersten K.o.-Runde Regensburg mit 1:3-Siegen. Im letzten Spiel der Serie versuchte Schmitz, damals noch Spieler, sein Team mit einem Faustkampf aufzuwecken. Es half nichts, er musste das Aus von der Strafbank miterleben. Auch wenn der einstige „Hooligan“ heute hinter der Bande steht, „ist da noch eine Rechnung offen“, betont Schmitz.

Halle hat den Heimvorteil

Im Viertelfinale der aktuellen Playoffs geht es wieder gegen Regensburg, wie schon 2017/18 sind die Saale Bulls favorisiert. „Diesmal werden wir uns auch durchsetzen“, sagt Schmitz.

Wofür es Argumente gibt: Etwa der Heimvorteil, die Bulls beginnen am Freitag im Sparkassen Eisdom, hätten auch im Fall eines entscheidenden fünften Spiels die eigenen Fans im Rücken. Dazu die Auftritte in der ersten Runde: Der Meister der Oberliga Nord hatte beim 3:0-Seriensieg gegen den EC Peiting wenig Mühe. Regensburg, Vierter der Südstaffel, stand gegen die Icefighters Leipzig dagegen kurz vor dem Aus, setzte sich im fünften Spiel erst in der zweiten Verlängerung mit 3:2 durch.

Tipps vom Erzrivalen aus der Nachbarstadt werden die Bulls aber nicht einholen. „Das ist heutzutage nicht mehr nötig“, sagt Schmitz. „Wir haben alle Spiele auf Video, die Partie gestern habe ich live gesehen.“ Der Macher hinter dem halleschen Erfolgsteam hat daher ein genaues Bild vom Gegner: „Das ist eine eingespielte Truppe, viele Spieler waren sogar schon 2017/18 dabei.“

Stars der Saale Bulls in starker Form

Einer aber ist neu und sorgt für eine weitere offene Rechnung. Tomas Plihal spielt heute für Regensburg. Der Tscheche schoss die Bulls in der Saison 2018/19 noch in Diensten des EV Landshut aus den Playoffs. Gegen Leipzig überzeugte Plihal mit nur zwei Punkten nun aber kaum. Die Stars der Bulls lieferten dagegen ab. Die Finnen Joonas Niemelä und Tatu Vihavainen kamen zusammen auf 17 Torbeteiligungen in drei Spielen gegen Peiting. Dazu präsentierte sich Goalie Jakub Urbisch anders als Regensburgs Patrick Berger durchweg in starker Form.