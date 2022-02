Corona-Fälle bei den Saale Bulls: So geht's beim Eishockey-Oberligisten weiter

Halle (Saale)/MZ - Den Sportchef der Saale Bulls hat es nun auch erwischt. Kai Schmitz liegt flach. Allerdings bisher „nur“ mit einer Angina. Schlimmer hat es viele der Spieler getroffen. Im Kader des Eishockey-Oberligisten gab es einen heftigen Corona-Ausbruch. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen zur aktuellen Situation:

1. Wie viele Spieler sind betroffen?

Erste Fälle vermeldeten die Bulls bereits vergangene Woche, am Montag gaben sie dann bekannt, dass inzwischen zehn Spieler infiziert sind. Namen werden aus Datenschutzgründen nicht benannt, nach MZ-Informationen sind aber fast alle Leistungsträger betroffen.

2. Was bedeutet der Ausbruch für den Spielplan?

Vier Spiele mussten die Bulls wegen der Coronafälle bereits absagen: die zwei Partien gegen die Hannover Indians am vergangenen und die Duelle mit Essen und Leipzig am kommenden Wochenende. Offen ist, wann und ob die Partien überhaupt nachgeholt werden. Viel Zeit bleibt nicht mehr, bis 6. März soll die Oberliga-Hauptrunde abgeschlossen sein. Die Bulls haben erst 36 von 52 Partien absolviert.

3. Was passiert, wenn Spiele offen bleiben?

Neben den Bulls sind derzeit auch Rostock, Erfurt und Herford von Coronafällen betroffen. Sehr wahrscheinlich kommen in den nächsten Wochen weitere Teams hinzu. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Hauptrunde wie geplant durchgezogen werden kann. Deshalb könnte, wie schon in der Vorsaison, eine Tabelle nach Punkten pro Spiel zur Anwendung kommen. „Bisher gab es noch keine klare Ansage vom Verband, aber ich gehe davon aus“, sagt Schmitz.

4. Wie geht es bei den Bulls jetzt weiter?

Spieler, die ohne Symptome sind, können sich am Freitag freitesten. Danach müssen sie das sogenannte „Return to Play“-Programm absolvieren. In der Universitätsklinik in Halle werden Herz, Lunge und Blut der Profis untersucht. So soll eine zu frühe Rückkehr ins Training vermieden werden. Kai Schmitz geht davon aus, dass genügend Spieler aus der Quarantäne zurückkehren, damit am kommenden Mittwoch - ausgerechnet beim ärgsten Verfolger Hannover Scorpions - wieder gespielt werden kann. „Die Antrittsstärke aus neun Feldspielern und einem Goalie bekommen wir hin“, sagt er. „Wenn wir die haben, spielen wir auch, das ist eine Frage der sportlichen Fairness. Außerdem müssen wir wieder in den Rhythmus kommen.“

5. Und was ist mit den Playoffs?

Bisher ist geplant, dass in der K.o.-Runde ab dem Achtelfinale gegen Teams aus der Oberliga Süd im Modus „best-of-five“, drei Siege sind für das Weiterkommen nötig, gespielt wird. Ob das haltbar ist oder, wie im Vorjahr, mit verkürztem Modus und erst im Finale gegen den Süden gespielt wird, ist noch offen. „Der Verband schaut gerade von Woche zu Woche“, sagt Schmitz.