„Zeit für ein neues Ziel“: Kerusch macht MBC-Fans Hoffnung auf bessere Zeiten

Sergio Kerusch startet bereits in seine sechste Saisonvorbereitung mit dem Syntainics MBC. Wie der Publikumsliebling die neue Spielzeit angeht.

MBC-Profi Sergio Kerusch dreht die ersten Laufrunden beim Trainingsauftakt in Weißenfels.

Weissenfels/MZ - Ein bisschen gewöhnungsbedürftig muss es sich angefühlt haben, als Sergio Kerusch am Montagvormittag zwischen all den neuen Gesichtern auf dem Parkett der Stadthalle Weißenfels stand. Wobei, der Publikumsliebling des Mitteldeutschen Basketball Clubs (MBC) kennt das Spiel ja: neue Saison, neue Mitspieler. So ist es fast immer beim Erstligisten aus Weißenfels.