Wie Silvano Poropat den MBC sieht und wie er über eine Rückkehr denkt

Silvano Poropat verfolgte am Samstag aufmerksam das Spiel des Syntainics MBC gegen Frankfurt.

Weissenfels/MZ - Und plötzlich stand Silvano Poropat wieder in Weißenfels als Trainer auf dem Parkett. Was zu Wochenbeginn auf den ersten Blick wie eine Reise in die Vergangenheit anmutete, war letztendlich doch nur das Einlösen alter Schulden.