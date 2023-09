Deutschland hat bei der WM für Begeisterung gesorgt. Wie Geschäftsführer Martin Geissler vom MBC den Titel-Hype erlebt und was er sich für die Zukunft erhofft.

Was bleibt vom Boom?

Was bringt der WM-Titel?

Der MBC um Coach Predrag Krunic (l.) und Zugang Jonathan Stove startet am Wochenende in die Saison.

Weissenfels/MZ - Zwei Tage lang weilte Martin Geissler in dieser Woche in Ulm. Denn dort, in der Stadt des amtierenden Deutschen Meisters, trafen sich die Vertreter aller 18 Bundesliga-Klubs zur Tagung vor der neuen Saison. Und natürlich gab es ein dominierendes Thema: Wie können Vereine und Liga den Boom durch den Weltmeistertitel der deutschen Nationalmannschaft bestmöglich nutzen?