Weissenfels/MZ - Die Chance auf den Sieg war real. Und schon das erschien absurd. Schließlich war der Syntainics MBC außerordentlich schlecht in das Auswärtsspiel gegen Ludwigsburg gestartet. Trotzdem wurde es am Ende ganz eng. Die Gastgeber, bereits für die Play-offs qualifiziert, benötigten gegen den Außenseiter am Mittwochabend eine Verlängerung, um sich knapp mit 104:100 durchzusetzen. Auch der zweite Auftritt unter dem neuen Cheftrainer Ingo Freyer machte den Anhängern des Syntainics MBC reichlich Mut.

