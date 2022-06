Umgebauter MBC: Was schon gut funktioniert und was noch nicht passt

MBC-Cheftrainer Igor Jovovic zieht Bilanz des Trainingslagers. Was bereits vielversprechend läuft und wo sich sein Team noch verbessern muss.

Weissenfels/MZ - Igor Jovovic musste am Montagvormittag einen anderen Weg finden, um zu seinem Ziel, einem Supermarkt in Weißenfels, zu gelangen. „Hier ist eine Straße gesperrt, dann noch eine und noch eine. Das hört gar nicht auf“, sagte der Cheftrainer des Mitteldeutschen Basketball Clubs (MBC) im Gespräch mit der MZ am Telefon. Nach einigen Minuten erreichte Jovovic sein Ziel dann aber doch – den Baustellen zum Trotz.