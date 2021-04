Überzeugende Vorstellung Überzeugende Vorstellung: MBC hält bei 66:85-Niederlage in München lange mit

München - Die Basketballer von Syntainics MBC haben den Siegeszug des FC Bayern München nicht stoppen können. Die Weißenfelser verloren am Dienstagabend ihr Bundesliga-Gastspiel beim Titelanwärter mit 66:85 (32:38), boten aber zumindest 30 Minuten eine überzeugende Vorstellung. Während die Bayern durch ihren siebten Erfolg in Serie auf den zweiten Platz kletterten, kassierten die Mitteldeutschen ihre vierte Niederlage in Folge. Trotzdem haben die Weißenfelser weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf die ...