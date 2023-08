Mit Aleksa Kovacevic hat der Syntainics MBC ein großes Talent in seinen Reihen. Wie der Spielmacher seine Situation in Weißenfels einschätzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - Die Gegenwart ist 35 Jahre alt, hört auf den Namen Scottie Reynolds und weckte zuletzt große Hoffnungen. Mit seinem vielversprechenden Debüt am vergangenen Spieltag ließ der US-Routinier die Freude der Fans des Syntainics MBC auf das Auswärtsspiel am Sonnabend in Rostock (Beginn: 18 Uhr) steigen. Vielleicht geht ja was beim bislang starken Aufsteiger aus dem hohen Norden, so der Glaube.