Trainer Jovovic hat entschieden: Das sind die Kapitäne beim Syntainics MBC

Weißenfels/MZ - Der Syntainics MBC geht mit einem Kapitäns-Gespann in die Saison 2021/22 der Basketball-Bundesliga. Wie der Klub aus Weißenfels am Dienstag mitteilte, wird Sergio Kerusch das „Wolfsrudel“ anführen, Goran Huskic ist der Stellvertreter.

MBC-Trainer Igor Jovovic setzt damit auf einen Mix aus Erfahrung und neuen Impulsen. Denn Forward Kerusch spielt bereits seit 2016 in Weißenfels, Huskic ist erst seit wenigen Wochen dabei. Er spielte zuletzt viele Jahre lang in Spanien.

Sergio Kerusch neuer MBC-Kapitän: „Mit Abstand dienstältester Spieler“

„Sergio ist der mit Abstand dienstälteste Spieler im Team. Er soll seinen neuen Teamkollegen vermitteln, was es bedeutet, für den Syntainics MBC zu spielen. Goran soll seine langjährige Erfahrung in der besten nationalen Liga Europas einbringen“, begründet der Trainer seine Wahl.

Schwer ist Jovovic die Auswahl in seinem komplett neuformierten Kader offenbar nicht gefallen. Was am Naturell der beiden Kapitäne liegt. „Beide Spieler sind schon jetzt in der Kabine die verbalen Anführer", sagt Jovovic, der mit seinem Team aktuell das Trainingslager in Slowenien absolviert.