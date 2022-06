Syntainics MBC wünscht sich mehr Feuer: Personelle Veränderungen deuten sich an

Nach vier Pleiten in Folge nimmt Cheftrainer Igor Jovovic seine Spieler in die Pflicht. Welche personellen Veränderungen sich beim Syntainics MBC andeuten.

Weissenfels/MZ - Natürlich: Er konnte Zeit mit seinen Kindern verbringen, Freunde treffen. Doch so richtig abzuschalten, das gelang Igor Jovovic nicht. Drei Tage lang, von Sonnabend bis Dienstag, weilte der Cheftrainer des Syntainics MBC in seiner Heimat, Montenegro. Möglich war das, weil die Bundesliga aufgrund von Länderspielen pausierte. Und doch war Basketball und Weißenfels ständig in seinem Kopf.